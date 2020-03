Collegamenti tesina decadenza dei valori

Ciao ragazzi, spero di ricevere risposta questa volta..

Nella mia tesina vorrei parlare della crisi dei valori dell'uomo, quindi partendo in Storia dal grande progresso della Belle Epoque, che sfocia nella ricerca dei veri bisogni che la scienza non può soddisfare.

Poi in Storia dell'arte Lautrec, filosofia Freud, letteratura il Decadentismo e Pascoli.

In Inglese ero intenzionata a portare il ritratto di D. Gray, secondo voi si potrebbe inserire o è necessario che porti poi D'Annunzio?

Altrimenti in inglese non saprei proprio...

Accetto suggerimenti, è abbastanza urgente.

Grazie in anticipo!