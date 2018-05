Collegamenti per una tesina sull'ironia

Allora Guido Gozzano ha tradotto in chiave ironica l’eredità dannunziana, mettendo in ridicolo i miti borghesi del matrimonio, ma anche, con una sottile autoironia, ridicolizzando l’aristocratico distacco dell’intellettuale.

Marziale accentua l’aspetto comico – satirico per mettere in rilievo il malcostume sociale dei tempi.

Kierkegaard affronta il problema dell’ironia nella sua tesi di laurea, pubblicata nel 1841 con il titolo Il concetto di ironia in costante riferimento a Socrate.

Ridere incrementa la secrezione di endorfine, diminuendo anche la produzione di cortisolo e abbassando il tasso di sedimentazione.

Dickens usa l'irony per denunciare la società del Victorian Compromise.

Tra queste quelle che mi convincono meno come collegamento sono scienze ed italiano.. ma non saprei cos'altro mettere

Ps. D'italiano non vuole che metto Pirandello