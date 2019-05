collegamenti per la tesina su pascoli

Italiano: poetica del fanciullino (IL FANCIULLO IN PASCOLI E SERGIO CORAZZINI)

Arte: la pubertà di Munch o Il bambino con Pulcinella di Rousseau

Filosofia: sessualità infantile in Freud

Inglese: o Blake ("Infant joy" e "Infant Sorrow" o Dickens con " Oliver Twist"

Storia: I balilla oppure lo sfruttamento del lavoro minorile nella rivoluzione industriale e/o i metodi educativi durante l'italia fascista

scienze: lo sviluppo del bambino in casi di forte stress e/o disagio

Francese (se hai francese):il piccolo principe

Latino potresti inserire Quintiliano

Ed. Fisica: Le olimpiadi nella guerra mondiale

Fisica: Il magnetismo in relazione ai processi di apprendimento del bambino