Chiedo aiuto per la mia tesina di Harry Potter ;)

sto preparando la tua stessa tesina, per italiano io ho pensato a Harry visto come il fanciullino di pascoli nel momento in cui scopre di essere un mago ed entra per la prima volta a diagon alley, la mia prof ha detto che va bene come collegamento. per arte (considera che non ho mai avuto piu di 5 e che ho smesso di studiarla nel momento in cui non è uscita al linguistico) potresti partire dall'importanza dei quadri a hogwarts e magari collegarli a qualche corrente in cui è importante il senso del movimento (non mi chiedere quale xD). per francese non ti posso aiutare perchè io faccio tedesco e russo..

edit-

http://it.wikipedia.org/wiki/Realismo_magico ho trovato questo magari può esserti utile