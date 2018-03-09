Chiedo aiuto per la mia tesina di Harry Potter ;)

Ciao raga, vorrei chiedervi un aiuto..
Ho deciso di incentrare la mia tesina su Harry Potter, perché mi piace parecchio e ho dei problemi..allora io frequento il liceo linguistico e ho pensato a questi collegamenti:
ITALIANO- DISTRUZIONE DEL NIDO FAMILIARE(PASCOLI)-HARRY
LATINO- FEDRO-LA FAVOLA
INGLESE-NASCITA DEL GENERE FANTASY
FRANCESE ??
TEDESCO- GRUPPI DI RAGAZZI OPPOSITORI AL REGIME- ESERCITO DI SILENTE CONTRO LA UMBRIDGE
STORIA-IL NAZISMO E HITLER, PERSECUZIONE- VOLDEMORT E PERSECUZIONE DEI MEZZOSANGUE
ARTE ??
ASTRONOMIA-LE FASI LUNARI-LUPIN
FILOSOFIA-AMORE E DOLORE(SCHOPENHAUER)-PROFESSOR PITON
(O NEL CASO HO ALTRI SPUNTI COME:
RADIO LONDRA - INGLESE
ORDINE DELLA FENICE-OPPOSITORI AL REGIME-TEDESCO
ROMANZO DI FORMAZIONE-INGLESE)
VORREI SOPRATTUTTO UNA MANO PER ITALIANO CHE SECONDO LA MIA PROFESSORE NON VA MOLTO BENE..POI ARTE NON NE HO IDEAA..E OER FRANCESE AVEVO PENSATO A QUALCHE AUTORE CHE PARLA DI AMICIZIA (DATO CHE VORREI PARLARE DI RON ED HERMIONE) OPPURE PORTARE QUALCUNO IN ITALIANO SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA L'AMICIZIA..VI PREGO DITEMI CHE NE PENSATE E DATEMI UNA MANO! E SE QUALCUNO è INTERESSATO BASTA CHE ME LO DICE ED IO APPENA FINITA LA TESINA LA CARICO! GRAZIE IN ANTICIPO!