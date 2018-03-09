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  • Chiedo aiuto per la mia tesina di Harry Potter ;)

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ginsept7
ginsept7 - Ominide - 2 Punti
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Ciao raga, vorrei chiedervi un aiuto..
Ho deciso di incentrare la mia tesina su Harry Potter, perché mi piace parecchio e ho dei problemi..allora io frequento il liceo linguistico e ho pensato a questi collegamenti:

ITALIANO- DISTRUZIONE DEL NIDO FAMILIARE(PASCOLI)-HARRY
LATINO- FEDRO-LA FAVOLA
INGLESE-NASCITA DEL GENERE FANTASY
FRANCESE ??
TEDESCO- GRUPPI DI RAGAZZI OPPOSITORI AL REGIME- ESERCITO DI SILENTE CONTRO LA UMBRIDGE
STORIA-IL NAZISMO E HITLER, PERSECUZIONE- VOLDEMORT E PERSECUZIONE DEI MEZZOSANGUE
ARTE ??
ASTRONOMIA-LE FASI LUNARI-LUPIN
FILOSOFIA-AMORE E DOLORE(SCHOPENHAUER)-PROFESSOR PITON
(O NEL CASO HO ALTRI SPUNTI COME:
RADIO LONDRA - INGLESE
ORDINE DELLA FENICE-OPPOSITORI AL REGIME-TEDESCO
ROMANZO DI FORMAZIONE-INGLESE)

VORREI SOPRATTUTTO UNA MANO PER ITALIANO CHE SECONDO LA MIA PROFESSORE NON VA MOLTO BENE..POI ARTE NON NE HO IDEAA..E OER FRANCESE AVEVO PENSATO A QUALCHE AUTORE CHE PARLA DI AMICIZIA (DATO CHE VORREI PARLARE DI RON ED HERMIONE) OPPURE PORTARE QUALCUNO IN ITALIANO SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA L'AMICIZIA..VI PREGO DITEMI CHE NE PENSATE E DATEMI UNA MANO! E SE QUALCUNO è INTERESSATO BASTA CHE ME LO DICE ED IO APPENA FINITA LA TESINA LA CARICO! GRAZIE IN ANTICIPO!

5 anni 10 mesi 11 giorni fa
ibx93
ibx93 - Ominide - 40 Punti
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sto preparando la tua stessa tesina, per italiano io ho pensato a Harry visto come il fanciullino di pascoli nel momento in cui scopre di essere un mago ed entra per la prima volta a diagon alley, la mia prof ha detto che va bene come collegamento. per arte (considera che non ho mai avuto piu di 5 e che ho smesso di studiarla nel momento in cui non è uscita al linguistico) potresti partire dall'importanza dei quadri a hogwarts e magari collegarli a qualche corrente in cui è importante il senso del movimento (non mi chiedere quale xD). per francese non ti posso aiutare perchè io faccio tedesco e russo..

edit-
http://it.wikipedia.org/wiki/Realismo_magico ho trovato questo magari può esserti utile

5 anni 10 mesi 8 giorni fa
bymarty96
bymarty96 - Ominide - 4 Punti
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Ciao anche io faccio il linguistico ed ho scelto lo stesso tema
ITALIANO: Il superuomo di D'Annunzio-L'atteggiamento di Harry quando capisce di essere il prescelto
INGLESE: Satira politica
SPAGNOLO: Realismo mágico-il genere della saga
FRANCESE:Nerval (che non distingue più fantasia e realtà)
FILOSOFIA: La concezione di bene e male/il bambino che supera il lutto
STORIA: Hitler-Voldemort
FISICA: Levitazione degli oggetti
MATEMATICA: La proporzionalità tra le monete in Harry Potter (galeoni, falchi ecc.) e l'euro
ARTE: I quadri in movimento
SCIENZE: Miscele-Pozioni
:)
Che ne pensate?


Questa risposta è stata cambiata da melody_gio (09-06-17 13:42, 9 mesi 3 giorni )
3 anni 18 giorni fa
lucryc
lucryc - Ominide - 5 Punti
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Allora io sto facendo anche la tesina su Harry Potter e più o meno è strutturata così:

Storia: Lord Voldemort e la persecuzione dei mezzosangue -
Hitler e l'ideologia nazista sulla purezza raziale.

Inglese: Dentro il ministero della magia -
La satira politica in Harry Potter e il confronto con Orwell.

Italiano:L'evoluzione della letteratura per ragazzi da cuore a Harry Potter
o superare un lutto, il tema della morte in Eugenio Montale o la distruzione del nido familiare in Pascoli.

Arte: Quadri in movimento -
Il futurismo oppure il cubismo.

Scienze: Remus Lupin,i licantropi e la luna piena -
La luna.

Francese proprio non lo so infatti cerco aiuto anch'io !!
Spero di essere stata utile :) ciao
-Lucry

2 anni 10 mesi 8 giorni fa
claritti
claritti - Ominide - 21 Punti
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Ciao!!
anch'io sto facendo una tesina su Harry Potter.
Ho tutto pronto mi manca solo tecnologia e geografia non è che mi potreste dare una mano ?

2 anni 2 mesi 23 giorni fa
Sarii0219
Sarii0219 - Ominide - 5 Punti
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Io anche sto facendo la tesina su Harry Potter..
avete qualche ideaa per economia e diritto?

2 anni 11 giorni fa
lisbethsala
lisbethsala - Ominide - 23 Punti
Rispondi Cita Salva
Non è che potresti inviarmi la tua tesina, per favore?
1 anno 11 mesi 18 giorni fa
pip.po9769
pip.po9769 - Ominide - 5 Punti
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ciao, per diritto sicuramente potrai utilizzare il tema dell'adozione di Harry, e come economia potresti comparare il sistema bancario della gringott a quello di una qualsiasi banca odierna

1 anno 10 mesi 8 giorni fa
auroranuccio
auroranuccio - Ominide - 6 Punti
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devo fare la tesina di terza media su harry potter,ho trovato quasi tutti i collegamenti tranne francese e tecnologia..vi prego aiutatemi sono disperata.

11 mesi 2 giorni fa
thegirlonfire12
thegirlonfire12 - Ominide - 7 Punti
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Per francese puoi collegare Beauxbatons o Fleur Delacour,mentre per tecnologia il rifiuto della tecnologia nel mondo magico

10 mesi 28 giorni fa
AndreaMolinaro
AndreaMolinaro - Ominide - 16 Punti
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ciao

8 mesi 25 giorni fa
fornaro.michael
fornaro.michael - Ominide - 3 Punti
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io in arte ho fatto il futurismo collegato ai quadri che si muovono all'interno del film

8 mesi 17 giorni fa
NOEMI070704
NOEMI070704 - Ominide - 10 Punti
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scusami tanto ma come scienze mi dici cosa tu avresti scritto?

8 mesi 15 giorni fa
Sarahinno
Sarahinno - Ominide - 1 Punti
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Ciao @auroranuccio, non è che potresti inviarmi la tua tesina ?

6 ore 43 minuti fa
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