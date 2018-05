Ciao ragazzi, volevo un aiutino per preparare la mia tesina di maturità. Come argomento ho scelto i BIT COIN, il problema è che non riesco a collegare tutte le materie... faccio ragioneria(istituto tecnico commerciale ed informatico) e dovrei collegare:

STORIA

ITALIANO

MATEMATICA

INGLESE

INFORMATICA(materia di indirizzo)

ECONOMIA POLITICA

DIRITTO(materia di indirizzo)

ECONOMIA AZIENDALE(materia di indirizzo)

Ovviamente non pretendo di riuscire a collegare tutte le materie in quanto mi sembra abbastanza impossibile però nel caso in cui mi riusciste ad aiutare vi ringrazio moltissimo!