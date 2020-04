So cosa significa, anche a me succede molte volte durante un'interrogazione o esame importante che devo sostenere. Il modo in cui io ho provato a "superarlo" è cercando di fermarsi qualche secondo e focalizzare l'attenzione su ciò che ti hanno domandato e cercare di allontanare ogni preoccupazione. Io sono da sempre stata molto ansiosa, ma in questo modo sono riuscita a celarlo in parte sia a me che agli altri.P.S. Ho letto solo adesso che la domanda era di un anno e nove mesi fa, quindi non penso che questa mia risposta ti sia servita molto.