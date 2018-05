Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto per riuscire a creare il mio percorso per la maturità. Il titolo della tesina volevo fosse qualcosa come 'art is love made public' (citazione di una serie a cui sono affezionato, sense e cioè abbinare il significato di amore all'arte, puntando quindi l'attenzione sulla soggettività dell'arte sia di chi la fa, sia di chi la guarda, questa era l'idea di base, e magari portare un mio disegno significativo, visto che mi piace molto disegnare (soprattutto volti). Premetto che sono di un liceo scientifico, ma che comunque I professori non mi hanno posto dei limiti sulla scelta del percorso, quindi mi servirebbero idee per collegare questo tema alle varie materie, cioè : matematica, fisica, italiano, letteratura latina, inglese, scienze (possibilmente un argomento di biologia), arte, filosofia e storia. Avete consigli???