Le osservazioni di Gianfranco Contini hanno mostrato che in Pascoli non solo la sintassi e rinnavata,quanto lo è anche l'impasto linguistico. Il critico infatti individua nel linguaggio poetico pascoliano tre livelli espressivi:

-grammaticale

-pregrammaticale

-post grammaticale

Il primo,è proprio della lingua. E' il tipico linguaggio comunicativo,referenziale.

Il secondo livello,esce fuori dalla norma. Viene definito sia a-grammaticale che pregrammaticale perchè è posto fuori dalla grammatica,o prima della grammatica. E' costituito da onomatopee,figure retoriche del suono,e proprio a questo livello si riconosce il fonosimbolismo tipico di pascoli.

Proprio nel linguaggio pregrammaticale Pascoli si rivela innovatore,aprendo con se la strada a quei movimenti come il simbolismo,il futurismo,il dadaismo. Tuttavia Pascoli non si limita al puro impiego dell'onomatopea,ma con essa osa giocare,ora semantizzandola,(dandole cioè un significato come nell'espressione ''un fru,fru'' per parlare di un fruscio) ora ricavandola da un elemento del linguaggio grammaticale che viene pertanto desemantizzato.

Il fonosimbolismo riveste significati molteplici e la sua interpretazione non è univoca. E' presente senza dubbio un intento mimetico,descrittivo,che tiene conto della vita animale (grè,grè),o dei suoni di cui è intessuta l'esperienza umana (toc,toc),ma è di gran lunga più importante l'uso,per così dire esoterico, di formule sonore che rappresentano un linguaggio il cui senso oscuro e incomprensibile è decifrato dalla sensibilità del poeta.

In ultima analisi il linguaggio postgrammaticale viene riferito all'uso dei linguaggi tecnici e specifici di cui spesso il poeta fa uso.

