aiuto collegamento SHOAH per la tesina!

Salve a tutti! mi servirebbe,se possibile,un consiglio su come impostare un argomento sulla mia tesina. Essa tratta la tematica del sogno :inizialmente spiego il sogno secondo Freud e poi ho scelto dapprima di parlare del film La vita è bella e in seguito trattare la Shoah,come sogno-progetto infranto di milioni di vite. come potrei iniziare ad impostare il discorso sulla Shoah?? Grazie