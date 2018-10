Aiuto classe di maturandi in difficoltà

Preso atto della Circolare del protocollo n.30/50 del 4/10/2018 riguardante la prima prova dell’Esame di Stato dell’ a.s. 2018/2019 chiediamo che vengano messi a disposizione degli alunni FAC-SIMILI indicanti “nello specifico” lo svolgimento della tipologia B della prima prova. Con l’uso del termine “nello specifico” si intende non la serie di informazioni teoriche,quali sono state date nella circolare di cui sopra ma lo svolgimento pratico di ognuna delle prove riguardanti la tipologia B oggetto d’esame,perciò si è parlato di FAC-SIMILE.Inoltre si richiede che il MIUR faccia corsi di aggiornamento per gli studenti affrontanti la prova d’esame,e non per i docenti, dal momento che là dove ci si è preparati per la tipologia B, gli studenti hanno lavorato duramente e continuamente per ben 4 anni di percorso scolastico. Si ritiene che la data fissata dall’ordinanza sulla maturità per il mese di febbraio del 2019 non permette di affrontare con adeguata preparazione la suddetta prova, e si chiede che i tempi vengano notevolmente anticipati almeno a novembre,cosa che non dovrebbe essere difficile dal momento che tale riforma è stata sicuramente accuratamente preparata con materiale adeguato da persone esperte.

E si chiede che tale richiesta venga inoltrata al Ministro.

La 5f del Liceo Scientifico Armando Diaz di Caserta.