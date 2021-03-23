VERO O FALSO?
A- DATI UN PUNTO P E UNA RETTA R, ESISTE SEMPRE ALMENO UNA RETTA PASSANTE PER P E PERPENDICOLARE A R.
B- L PROIEZIONE ORTOGONALE DI UN SEGMENTO SU UNA RETTA R &egrave; SEMPRE MINORE DEL SEGMENTO DATO.
C- LA PROIEZIONE ORTOGONALE DI UN PUNTO SU UNA RETTA &egrave; UN PUNTO.
D- LA DISTANZA DI UN PUNTO DA UNA RETTA &egrave; UN SEGMENTO.
E- PER UN PUNTO APPARTENENTE A UNA RETTA R PASSANO INFINITE RETTE PERPENDICOLARI A R.
POTETE FARMI QUESTO VERO O FALSO DI GEOMETRIA PER FAVORE MI SERVE URGENTEMENTE PER DOMANII! ❤
- Matematica - Superiori
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VERO O FALSO DI GEOMETRIA PLS! ❤
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