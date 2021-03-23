Invia Appunti
oppure
Password dimenticata?

Non sei registrato? Registrati ora.

  1. Forum
vincenzomoccia13
vincenzomoccia13 - Ominide - 4 Punti
Cita Salva
VERO O FALSO?
A- DATI UN PUNTO P E UNA RETTA R, ESISTE SEMPRE ALMENO UNA RETTA PASSANTE PER P E PERPENDICOLARE A R.
B- L PROIEZIONE ORTOGONALE DI UN SEGMENTO SU UNA RETTA R &amp;egrave; SEMPRE MINORE DEL SEGMENTO DATO.
C- LA PROIEZIONE ORTOGONALE DI UN PUNTO SU UNA RETTA &amp;egrave; UN PUNTO.
D- LA DISTANZA DI UN PUNTO DA UNA RETTA &amp;egrave; UN SEGMENTO.
E- PER UN PUNTO APPARTENENTE A UNA RETTA R PASSANO INFINITE RETTE PERPENDICOLARI A R.

POTETE FARMI QUESTO VERO O FALSO DI GEOMETRIA PER FAVORE MI SERVE URGENTEMENTE PER DOMANII! ❤
7 secondi fa
Rispondi
Come guadagno Punti nel Forum? Leggi la guida completa
In evidenza
Classifica Mensile
Vincitori di febbraio
Vincitori di febbraio
ShattereDreams 478 Pt paoletz00 494 Pt Andrea301AG 457 Pt

Come partecipare? | Classifica Community

Community Live

Partecipa alla Community e scala la classifica

Vai al Forum | Invia appunti | Vai alla classifica

Anna___04

Anna___04 Genius 1930 Punti

Comm. Leader
-dille-

-dille- Genius 1850 Punti

Leader appunti
delda

delda Admin 262 Punti

VIP
melody_gio

melody_gio Tutor 58474 Punti

Admin Corner
I grandi utenti del nostro sito 8 giorni