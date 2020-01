Urgentissimo!! Geometria:L'insegnante di matematica chiede ai propri studenti di scrivere la traccia di un esercizio sul criterio di inscrivibilità dei quadrilateri .Lorenzo e Cinzia propongono i seguenti testi:LORENZOIn un quadrilatero ABCD si conosce l'ampiezza di due angoli consecutivi:Â=50° e B=76°Calcola l'ampiezza degli angoli C e D in modo che il quadrilatero sia inscrivibile in una circonferenza CINZIAIn un quadrilatero PQRS i due angoli opposti P ed R misurano rispettivamente 103° e 67°. Individua l'ampiezza degli altri due angoli in modo che il quadrilatero sia inscrivibile in una circonferenza.Quale testi è corretto?Perchè?Perfavore rispondete ora grazie