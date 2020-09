Potete aiutarmi con due problemi di mate entro sta sera,per favore....1) In un rettangolo,la base è la meta'dell'altezza.Indica con la x la misura dell'altezza e con y la misura del perimetro del triangolo .Quale tipo di proporzionalita' lega y e x?Traccia il grafico della funzione ottenuta.2) In un rettangolo la misura dell'area è 4.Indica con x la misura la misura della base e con y quella dell'altezza.Esprimi y in funzione di x e stabilisci quale tipo di proporzionalita' lega y e x.Traccia il grafico della funzione ottenuta.Grazie mille....