1. Nel piano cartesiano individua i seguenti punti: A( -10;+1) B(-2;+1) C(-2;+7) D(-10;+7).a. Uniscili nell'ordine dato. Di che figura si tratta?b. Calcola perimetro e area del poligono.c. Fai la traslazione del poligono secondo un vettore orizzontale, verso destra, modulo 10 quadretti; chiama i nuovi vertici A', B', C', D' e scrivi le loro coordinate.d. Il poligono inscrivibile in una circonferenza : pk? Disegnala.e. Trova la misura del raggio.2. Nel piano cartesiano individua i seguenti punti: A (0;0) B(-11;0) C(-3;-6) D(0:6)a. Uniscili nell'ordine dato. Di che figura si tratta?b. Calcola perimetro e area del poligono.c. Costruiscili il poligono simmetrico rispetto all'asse Y e scrivi le nuove coordinate.d. Che figura è BCC'B'? Qual'è la sua area?e. Ora segna il punto G di coordinate ( 0;+6). Disegna la circonferenza avente come centro il punto G e come raggio il segmento GA. Come risultano gli assi rispetto alla circonferenza? Quanto misura il suo diametro?