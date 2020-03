Ho difficoltà nel capire come fare il numero 248,308, 214.Nel 239 ho tracciato il segmento DB applicherei uno dei teoremi trigonometrici sui triangoli rettangoli per trovare il valore di DB, ma vi chiedo perchè dovrebbe essere un triangolo rettangolo ADB o meglio perchè l'angolo ADB dovrebbe essere di 90° per cui posso applicare uno dei teoremi.POi in questo esercizio che allego sul triangolo acutangolo inscritto in una circonferenza perchè il triangolo risulta equilatero????GRazie dell'aiuto, altri 5 li ho fatti per questi 3 proprio non ci riesco e vorrei delucidazioni per il resto.