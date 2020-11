Ciao a tutti! Scusate, del seguente problema, potreste aiutarmi ad imporre la condizione per il quale il triangolo non è degenere e potreste anche spiegarmela per favore? (Mi basta la condizione, non mi serve lo svolgimento). "Determina per quali valori di k il grafico della funzioney=(k-1)x+k-2 forma, con gli assi cartesiani, un triangolo (non degenere) il cui baricentro ha ascissa doppia dell'ordinata."Grazie di cuore a tutti coloro che mi aiuteranno!