Buon pomeriggio, ho un problema a tradurre queste frasi, non ho capito cosa sia l'inverso, se qualcuno potrebbe aiutarmi entro domani mi farebbe un favorone. Le seguenti frasi sono quelle da tradurre.

-Sottrai il reciproco del prodotto dell'inverno di 1/3 per l'inverso del quadrato di (-9) alla somma del quadrato di 3/2 con il cubo dell'opposto di (-3).Dividi il risultato ottenuto per il reciproco dell'opposto del quadruplo di (-2) RISULTATO:18

-Dividi il quoziente della differenza dei quadrati di (-2/3)e 1/4 con il quadrato della differenza di (-2/3) e 1/4 per il reciproco dell'opposto di (-11/24). Moltiplica il risultato per il quoziente fra il triplo di 1/2 e l'inverso del cubo di 4. Risultato:20.Ecco vi ringrazio in anticipo