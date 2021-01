Studio di funzioneIl tracciato di una strada pu&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ograve; essere descritta dal grafico della seguente funzionef(x)=1/10^4 (x^3-300x^2+22500x) (0 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;le; x &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;le; 200m)a)Calcola i due punti estremi e i punti di flesso di questa funzioneb)Determina l'equazione della tangente della funzione.c) Qual'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;egrave; l'angelo d'inclinazione della funzione nel punto P=(0/y) ?d)Disegna l'intera situazione in modo appropriato.Come faccio la seconda derivata ,la grafica e l'equazione della tangente ?Calcolo differenziale. (a) Cosa indica f'(x) ? (b) Cosa significa f'(x) > 0 ? (c) Cosa significa f'(x) < 0 ? (d) Cosa significa f'(x) = 0 ? e) Come formare f'(x) per funzioni semplici ? (f) Cosa indica f''(x) ?