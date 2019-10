Sia B={v1....vn} un sottoinsieme (finito) del K-spazio vettoriale V, allora B è base se e solo se per ogni v∈V ESISTE UNICO (x1,…,xn)∈Kn...?

tale che v=x1v1+…+xnvn.



Dimostrare che dati unici (x1,...,xn)∈Kn tali che v=x1v1+…+xnvn allora B è base.

Non capisco come dimostrare che B è costituito da vettori linearmente indipendenti



Grazie