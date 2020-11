La mamma di Michele ha 8 volte l'età del figlio. Due anni fa la mamma di Michele aveva 15 volte l'età del figlio.

a)sapendo che oggi ha X anni scrivi l'età di Michele due anni fa.

b)scrivi un'espressione per esprimere l'età attuale di Michele due anni fa.

c)SCRIVI UN'EQUAZIONE PER CALCOLARE L'ETA' ATTUALE DI MICHELE E RISOLVILA.



.... a)anni della madre 32

b) (x-2) (4-2)=2

c) ?????????





GRAZIE PER L'AIUTO