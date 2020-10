Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto, se vi è possibile.Provo a spiegarmi: oggetto della questione è lo sconto cambiario (quello bancario ).Supponiamo di avere 12 cambiali da 1.000 Euro con scadenze a partire dal 31/10/2020, ognuna a distanza di un mese dalla precedente.In data 30/09/2020 le presento in banca per lo sconto e la banca me le anticipa al tasso del 5% (per semplicità supponiamo che non vengano applicate commissioni sulle singole cambiali e neanche giorni banca).Il netto ricavo che ricevo al 30/09/2020 ammonta a Euro 11.675,07.Fin qui riesco ad arrivarci, utilizzando questi dati:Capitale = 1.000 (importo della singola cambiale)Tasso = 5Giorni = sono dati dalla differenza tra data di scadenza della cambiale e il 30/09/2020 (giorno di presentazione in banca).Quindi sommando il netto ricavo (ho utilizzato la formula dell’anno civile) di ogni singola cambiale ottengo 11.675,07.Ora il mio problema è questo: devo trovare l’importo di ogni singola cambiale avendo a disposizione solamente questi dati:Nr. Cambiali = 12Tasso di sconto = 5Data inizio = 30/09/2020Data fine = 30/09/2021Netto ricavo = 11.675,07Ho applicato la formula inversa del Valore Attuale sul netto ricavo di ogni singola cambiale e ottenuto il valore corretto della cambiale (1.000).Ma come posso calcolare il valore delle cambiali partendo dal valore attuale finale?Allego un file excel di esempio dove ho sviluppato quanto sopra descritto.Grazie comunque della disponibilità.