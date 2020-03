Salve, mi potreste aiutare con un problema con i parametri?

Trova a,b,c nella finzione [y=ax^3+bx+c[/x] in modo che il suo grafico passi per (1;0) e abbia in flesso in (-1;4).





Qualcuno me lo può spiegare purtroppo la mia professoressa ha solo mandata l'esercizio senza alcuna spiegazione. Grazie