Da un’indagine effettuata su un campione di persone è risultato che:

a. 40 sono minorenni

b. 85 possiedono la patente

c. 45 sono fumatori

d. 10 sono minorenni, sono fumatori

e. 5 sono maggiorenni, sono fumatori ma non hanno la patente

f. 20 non sono fumatori, sono maggiorenni e non hanno la patente

Da quante persone era costituito il campione statistico intervistato?

Potete per favore aiutarmi a risolvere questo problema con gli insiemi?