32Determina il numero il cui quintuplo diminuito di 3 è uguale a 7 volte il numero stesso aumentato di 1. [-2]325) Aggiungendo 10 ai 5/3 di un numero si ottiene 5. Qual'è il numero?[-3]33La somma dei 3/2 e dei 5/6 di un numero dà come risultato 49. Determina il numero[21]344) Determina il numero che aggiunto al suo successivo dà per somma 15. [7]Vi ringrazio in anticipo!