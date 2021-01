Richiesta Indice statisticoCiao A tutti,Il prof di matematica statistica ci ha posto un problema a cui non riesco a trovare soluzione:La ditta "Panificio Ciccio" produce diversi tipi di pane sulla stessa linea industriale. Queste tipologie vengono identificate in base alla lettera da A a Z. Il direttore del Panificio ha deciso di ridurre le tipologie vendute per contenere i costi e massimizzare i profitti, ma per fare ciò deve capire quale pane vende maggiormente.il file di esercizi è diviso in 3 colonne La prima indica il nome del prodotto, la seconda la quantità in kg prodotta in 1 anno e la terza quante volte è andato in produzione il prodotto nell'anno (lotto).Come faccio a trovare un indice che mi identifichi i prodotti più richiesti?Nel senso, se prendo in considerazione solo la quantità prodotta trovo quelli che vendono maggiormente ma non quelli più richiesti, può essere presente il pane "A" che è stato prodotto in 5.000.000 kg ma in soli 3 lotti...mentre c'è il pane "Q" che è stato prodotto 600 .000 kg ma in 300 lotti (quindi viene richiesto maggiormente anche se in piccole dosi)...esiste anche il pane "M" che è stato prodotto 9.000kg in 60 lotti.Come faccio a trovare un indice adeguato?Grazie milleGianfranco