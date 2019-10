come da titolo, in realtà l'ho fatto ma devo tenere buona solo la metà sopra, l'equazione della parabola trovata impostando i passaggi per 2 punti e il vertice èx=y^2-2y+2quindi parallela asse x, ma io devo scrivere l'equazione solo della metà parabola sopra a y=1 (il vertice è V(1;1))il risultato èy=1+sqr(x-1)ma come faccio ad arrivarci?mi serve sopratutto il ragionamento, in preparazione alla verificagrazie mille in anticipo