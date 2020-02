prima pesata: prendi 6 cubetti a caso e ne poni 3 per ogni piatto della bilancia.Caso 1): i due piatti sono in equilibrio . Significa che il cubetto più pesante è fra i due rimasti. Fai la seconda ed ultima pesata con i due rimasti e trovi il più pesanteCaso 2): i due piatti non sono in equilibrio....significa che il cubetto più pesante sta nei 3 del piatto più in basso. Fai una seconda ed ultima pesata con due cubetti a caso del piatto in oggetto; se i piatti sono in equilibrio il cubetto più pesante è quello scartato, se invece sono in disequilibrio il più pesante lo indica la bilanciaciao ciao