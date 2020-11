1- un quadrilatero con due latri paralleli è un parallelogramma?2-le diagonali di un parallelogramma sono le bisettrici dei suoi angoli?3- in un parallelogramma le diagonali non sono mai perpendicolari?4- se un quadrilatero viene diviso da una sua diagonale in due triangoli congruenti , allora è un parallelogramma?5-un parallelogramma non puo avere angoli retti?6-se un quadrilatero ha due angoli opposti congruenti,allora è un parallelogramma?7-un qudrilatero con tre angoli congruenti è un parallelogramma?N.B rispondere vero o falso