1) Determina un punto P appartenente alla retta di equazione y = x - 2, in modo che, dette H e K le proiezioni di P sull'asse x e sull'asse y, risulti PH = 2PK

I risultati sono: P1(-2,-4);P2(2/3,-4/3)



2)Sia il punto A di ascissa 1 appartenente alla retta r di equazione y = 3x e B il punto di ordinata 3/5 appartenente alla retta s di equazione y = -3x. Determina due punti distinti P e Q, aventi la stessa ascissa e appartenenti rispettivamente alle rette r e s, tali che PA = 5QB.

(Suggerimento: può essere utile applicare la formula per la distanza tra due punti di una retta.)

I risultati sono: P(-1/2,-3/2);Q(-1/2,3/2) e i punti A(1,3) e B(-1/5,3/5), che so trovare.



Grazie in anticipo.