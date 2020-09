Scusate ragazzi per il disturbo io a volte trovo la proprietà riflessiva un po' contraddittoria da capire ; per esempio se aRb se e solo se a è compagno di b avrà come risultato (nel caso applicassimo la proprietà riflessiva) che a è compagno di se stesso.Ma come fa uno ad essere compagno di se stesso? Non è un po' strano?Se rispondete vi ringrazio in anticipo.