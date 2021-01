Salve, sareste cosi gentili da aiutarmi a risolvere queste?

Davvero, non le ho capite.





PROGRESSIONE ARITMETICA

1 Esercizio

Trova S(5), dati a(4)=1/3 e q=1/3

2 Esercizio

Trova n e a(n), dati a(1)=1/10,q=5,S(n)=78/5









PROGRESSIONE GEOMETRICA

In un trapezio isoscele la base minore, il lato obliquo e la base maggiore sono in progressione geometrica. Il perimetro del trapezio e 25 cm e il rapporto tra la base maggiore e la base minore e pari a 9/4. Determina le lunghezze dei lati del trapezio.





Grazie mille.