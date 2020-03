Stabilisci a quale tasso annuo in capitalizzazione composta, un capitale in 7 anni raddoppia.



Non so neanche da dove partire. Aiutooooo spiegatemi

Le formule che ho sono queste



M=C×(1+r)elevato n



C=M/(1+r) elevato n



R=radice quadrata di n è sotto radice c'è M/C meno 1