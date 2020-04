In un rettangolo la base supera l'altezza di 26 cm. Sapendo che la differenza tra il doppio della base e il triplo dell'altezza è di 34 cm, trova la misura del perimetro e l'area del rettangolo. Ciao raga, non so come risolvere questo problema con le equazioni di primo grado , dovrei consegnare alle 16:30, mi aiuterete please?