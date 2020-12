buonasera, ho difficoltà a svolgere il problema che segue:All'interno di una zona verde si vogliono delimitare un'area giochi quadrata e un'area picnic triangolare, in modo che la superficie dell'area giochi sia almeno il triplo di quella dell'area picnic e la superficie totale sia al massimo di 400 m2. Determina i valori, approssimati al grado, che l'angolo x deve assumere per soddisfare le condizioni poste.(la foto di come dovrebbe essere strutturato lo spazio)