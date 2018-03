Per favore mi potete aiutare con questi due problemi perché non riesco a capire come risolverli:

1- considera un triangolo equilatero ABC il cui lato misura a. Traccia una corda PQ, parallela ad AB, indica con R il piede dell’altezza del triangolo relativa ad AB. Determina la misura della corda PQ in modo che l’area del triangolo PQR sia a^2rad3/18. Com’è il disegno della figura? Risultato [PQ=a/3, PQ=2a/3].

2- Sia ABCD un trapezio isoscele inscritto in una semicirconferenza di diametro AB e raggio r. Indica con H e K, rispettivamente, le proiezioni di D e C su AB. Determina la misura della base minore CD del trapezio in modo che sia BD^2+CH^2=4r^2. Risultato: [Ponendo CD=2x, si giunge all’equazione 3x^2+2rx-r^2=0; si trova che x=r/3, quindi CD=2r/3]. Grazie in anticipo.