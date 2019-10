Ciao a tutti, potete aiutarmi nello svolgimento di questi due problemi, non riesco proprio a capire come impostarli.1) Tre numeri interi positivi sono tali che i prodotti diuno di loro (a turno) per la somma degli altri duevalgono 20, 18, 14.Qual è la somma dei tre numeri?2) Due numeri positivi (interi o frazionari) sono tali percui la differenza tra i loro inversi vale 1/3, mentre ladifferenza tra i quadrati dei loro inversi vale 1/4.Quanto vale il prodotto del più grande dei duenumeri per l’inverso del più piccolo? (Date la risposta sotto forma di una frazione irriducibile). Grazie mille davvero!