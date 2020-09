Ciao a tutt*, mi serve aiuto per risolvere questi 4 problemi di geometria con ipotesi, tesi e dimostrazione. Grazie1) In un quadrilatero ABCD risulta CD congruente AD e la semiretta AC é la bisettrice dell'angolo BA^D. Dimostra che il lato AB è parallelo al lato CD.2)In un quadrilatero ABCD, risulta AB congruente CD e BC congruente AD. Dimostra che il lato AB è parallelo al lato CD e il lato AD é parallelo al lato BC.3)Dimostra che due triangolu rettangoli aventi ordinatamente congruenti un cateto e l'altezza relativa all'ipotenusa sono congruenti.4)Considera un triangolo ABC, isoscele sulla base AB e traccia una retta r parallela ad AB che interseca i due lati AC e BC, rispettivamente in, D e in E. Indica con A' e B', rispettivamente, le proiezioni di A e B su r. Dimostra che:a) il triangolo CDE è isoscele sulla base DEb) il segmento AA'è congruente al segmento BB'