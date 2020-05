AIUTOOO! Problemi di geometria.1)Siano AB e AC due corde perpendicolari di una circonferenza di centro 0, con AC < AB. prolunga la corda AB fino a incontrare in D la tangente in C alla circonferenza. Conduci da A la perpendicolare AH alla corda BC e dimostra che il rettangolo che ha per lati AB e AD è equivalente al rettangolo di lati BC e CH.2)Sul lato AD del rettangolo ABCD costruisci un triangolo ADE, retto in E e tale che AE>ED. Dimostra che la differenza dei quadrati costruiti sui segmenti EB ed EC è equivalente alla differenza dei quadrati costruiti sui segmenti AE ed ED.