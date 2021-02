Ciao a tutti, voi sapreste risolvere questi due esercizi guidati?:1) La signora Laura ha in casa una confezione di soluzione ipertonica di disinfettante al 10% di bicarbonato di sodio e vuole utilizzarne una parte per confezionare una soluzione ipotonica all'1,5% per lavare frutta e verdura. Quanta soluzione ipertonica dovrà aggiungere a un litro di acqua per ottenere una soluzione ipotonica all'1,5%?ESERCIZIO GUIDATO:Indica con x la quantità in litri di soluzione ipertonica da aggiungere a un litro di acqua per ottenere la soluzione ipotonica.A quali condizioni di accettabilità deve soddisfare x? .............Quanti litri di bicarbonato di sodio contengono x litri di soluzione al 10%? .....................Quanti litri di soluzione si ottengono aggiungendo x litri di soluzione a un litro di acqua?Se si vuole ottenere una soluzione all'1,5%, significa che il rapporto tra la quantità di bicarbonato aggiunta, cioè .........., e la quantità di soluzione che si otterrà, cioè .........., deve essere uguale a ..........Scrivi e risolvi l'equazione che modellizza il problema: .................(soluzione equazione= circa 0,18 litri)2) Si deve realizzare un lingotto da 3kg di una lega di argento e rame al titolo (rapporto tra peso dell'argento e peso totale) di 0,925, fondendo dell'argento puro con una lega di argento e rame al titolo d, con d < 0,925. Quanti kilogrammi di argento puro e quanti di lega di argento e rame si dovranno utilizzare?ESERCIZIO GUIDATO:Indica con x il peso di argento puro da utilizzare.Quali condizioni di accettabilità deve soddisfare x? ............Quanti kilogrammi di lega è necessario utilizzare per il lingotto, se si utilizzano x kg di argento puro? ................In quest'ultima quantità di lega quanti kilogrammi di argento sono contenuti? .............A quanto deve essere uguale il rapporto tra il peso dell'argento complessivamente contenuto nel lingotto e il peso totale del lingotto? .............Scrivi e risolvi l'equazione che modellizza il problema: .................Soluzione equazione= [3(0,925-d)]: (1-d)Grazie mille in anticipo!