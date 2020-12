1 la diagonale di un rettangolo ABCD supera di 4k la misura di BC, mentre la misura di AB supera di 2k quella di BC. Determina: a.le misure dei lati del rettangolo; b. un punto P sul lato AB in modo che risulti: PC^2 + PD^2 = 106 k^2RISULTATO: a. AB= 8k BC=6k; b. AP= 3k v AP= 5k2 in un triangolo equilatero ABC i lati sono lunghi 6 cm. A quale distanza da AB occorre condurre una corda PQ, parallela ad AB, con P appartenente ad AC e Q appartenente a BC, in modo che il trapezio ABQP abbia area 8√3 cm^2 RISULTATO: 2√3 cm3 stabilisci se può esistere un trapezio rettangolo che soddisfa le seguenti condizioni: a. la base minore misura a; b. l'altezza misura 2a; la somma delle aree dei quadrati costruiti sui lati del trapezio misura 19/2 a^24 nel triangolo ABC, isoscele sulla base AB, i lati uguali sono lunghi 10 cm e la base. AB è lunga 12 cm. Determina una corda PQ, parallela ad AB, con P appartenente ad AC e Q appartenente a BC, in modo che, indicate con P' e Q' le proiezioni di P e Q su AB, il rettangolo PP'Q'Q abbia area uguale a 18 cm^2RISULTATO: PQ= 3 cm v PQ= 9 cmaiutatemi, sono in crisi10 punti alla miglior risposta