Ciao,

1)indicando con DH l'altezza del parallelogramma, abbiamo che:

A=AB×DH = 4√3

e

P=2(AB+BC) = 12

Dove DH è l'altezza, ed è uguale a DA (=BC) per il seno di 60°

L'altezza DH è uguale a:

DH=BC×sin60° (1)

Dal perimetro si ricava che:

AB+BC=12:2=6

Dall'area si ricava, sostituendo la (1):

AB×BC×sin60°=4√3

Impostiamo dunque il sistema:

{AB+BC=6

{AB×BC×sin60° = 4√3

risolvendo

{AB=6-BC

{(6-BC)×BC×√3/2 = 4√3

Dividendo per √3 e moltiplicando per 2 entrambi i membri, si ottiene:

{(6-BC)×BC = 8

{AB=6-BC

da cui

{BC² - 6BC +8 = 0

{AB=6-BC

Ora dobbiamo risolvere l'equazione di secondo grado in BC

Δ/4 = 9-8 = 1

e

BC1 = 3+1 = 4

BC2 = 3-1 = 2

Quindi, abbiamo due possibili casi:

primo caso)

AB = 2

BC = 4

secondo caso)

AB = 4

BC = 2

Siccome, AB > BC , allora la soluzione accettabile è il secondo caso, ovvero:

AB = 4 cm , BC = 2 cm