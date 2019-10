Ciao a tutti, per favore ho bisogno del vostro aiuto per svolgere questo problema, anche solo per l'impostazione che non riesco proprio a capirlo."Un litro di una miscela, che contiene per il 30% il liquido A, per il 20% il liquido B e per il 50% il liquido C, pesa 940g. Un litro di una seconda miscela, che contiene per il 20% il liquido A, per il 60% il liquido B e per il 20% il liquido C, pesa 880g. Mescolando queste due miscele con un litro del liquido A e un litro del liquido B, si ottengono 4 litri di una nuova miscela, che pesa 3720g. Determina i pesi specifici dei tre liquidi."I risultati sono: 1100g/l; 800g/l; 900g/l.Grazie di cuore in anticipo!