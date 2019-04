se

[math]cos{BCH} =7/25 [/math]

[math]\frac{28}{\cos(HCA)}[/math]

significa che in questo triangolo rettangolo il cateto BH sta con l'ipotenusa in rapporto 7/25 e che quindi detta x l'unita' di misura comune , essendo (7,24,25) una terna pitagorica l'altro cateto sara' lungo 24xessendo il cateto BH lungo 28 hai 7x=28 x=4percio' l'ipotenusa sara' lunga 100 e l'altro cateto 96cosi' hai finito gli elementi incognitidiciamo che sia K il punto in cui la perpendicolare incrocia il diametroallora da un lato il triangolo CHA e' rettangolo in H e ha come ipotenusa il diametro e come cateto CH che e' noto la misura del diametro che e' > di CH sara'per altro il triangolo CKM e' invece rettangolo in Kl'unica cosa che ti posso dir in piu' su tutta questa costruzione e' che k<1