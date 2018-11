Ciao Paola,

ok, allora provo a porti la mia soluzione. Non ho capito bene il tuo ragionamento comunque. AB potrebbe anche andar bene posto così, ma AC allora sarebbe 3/6 e non 6/3 perchè è 1/2 di AB. Di conseguenza il calcolo finale è sbagliato.

Prova a seguire invece questo ragionamento.

Prendiamo il primo segmento, AB, e dividiamolo in 2 parti congruenti AC e CB, ognuna metà di AB. Dunque:

AC=CB=1/2 AB

Ora prendiamo il segmento BF. Dividiamo anch'esso in 2 parti congruenti, BD e DF, entrambe metà di BF. Dunque:

BD=DF=1/2 BF

Dal testo possiamo ricavare che BF=2/3 AB

Dato che il problema richiede una soluzione multipla di AB dobbiamo portare anche BD sotto forma di multiplo di AB e non di BF, perciò andiamo a sostituire il valore di BF (2/3 AB) nell'equazione di BD:

BD= 1/2 * 2/3 AB = 1/3 AB

Ora che abbiamo tutti i dati sotto forma di multipli di AB basterà sommare le 2 parti che formano il segmento CD, ovvero CB e BD:

CD = CB+BD = 1/2 AB + 1/3 AB = 5/6 AB

Spero che la soluzione sia giusta e soprattutto chiara. Per qualsiasi altro dubbio sono a tua disposizione.

Saluti.