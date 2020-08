[math] y = \sqrt{e^{-x}+e^{2k}-\sqrt{e}} [/math]

[math] \sqrt{e} = e^{\frac{1}{2}} [/math]

Ciao Agata,c'eri quasi con la scrittura delle formule, si tratta di mettere una barra prima dei comandi (prima di "sqrt" in questo caso) e di usare le graffe per gli esponenti e gli argomenti.Sapendo che, si tratta di porre l'argomento non negativo e di risolvere una disequazione con esponenziali per vedere che valore di k avere.Allora, vuoi provare? È questo il problema?