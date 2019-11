È data una semicirconferenza di diametro AB=rad3; conduci la tangente in A e fissa su di essa il punto C, appartenente al semipiano della semicirconferenza,tale che AC=1. Sulla semicirconferenza considera un punto P e poni pâb=c

1) Determina le funzioni f(x)= PB^2+PC^2 e g(x)=2PA^2+4AC^2

2) Traccia i grafici di f(x) e g(x) evidenziando la parte relativa al dominio del problema

3) Risolvi la disequazione f(x)>= g(x) senza tener conto dei limiti del problema



Io ho pensato di trovare PB=AB·sinx quindi rad3·sinx per il primo teorema dei triangoli rettangoli, e PC con il teorema del coseno ma non so continuare