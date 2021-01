Questo il testo del problema:Un calzaturificio produce un modello di stivali con:una spesa fissa mensile di € 4500;un costo unitario di € 85 al paio, che aumenta a € 98 per ciascun paio prodotto dopo i primi 500 nel mese.Il prezzo di vendita viene fissato in € 220, ma la vendita comporta un ulteriore costo complessivo, che espresso in euro risulta numericamente pari a 20 volte il quantitativo mensile di produzione.L'azienda ha una produttività mensile di 1000 paia di stivali.RICHIESTE DEL PROBLEMAa) Esprimi le funzioni costo, ricavo e guadagno in funzione del numero di stivali prodotti e rappresentale sul piano cartesiano b) Individua il dominio di tali funzioni e stabilisci in quali intervalli sono crescenti e decrescenti.c) Calcola il numero di paia di stivali che l’azienda deve produrre (e vendere) per non essere in perdita e il massimo guadagno.Mi aiutate a svolgerlo.Grazie