A parte l'inizio un po' particolare, per il resto sono problemi analoghi ai precedenti che hai postato.

Traccia un segmento e chiamalo BC (ovvero fai finta che questo segmento sia il lato obliquo che tracci in orizzontale)

Attacca a questo segmento un segmento piu' corto che rappresenta la proiezione HC, in questo modo:

B--------------------C--------H

Ora traccia il segmento "differenza", cioe'

B-----------H'---------C

Unisci i due disegni

B-----------H'---------C---------H

Come puoi vedere, BH' rappresenta la differenza (4) mentre il segmento lungo BH rappresenta la somma (36)

Se da BH togli BH' (ovvero dalla somma (36) togli la differenza (4)) ottieni il segmento H'H= 32

Ma il segmento H'H (ho chiamato H' solo per non creare confusione e per riuscire a spiegarti, ma ovviamente H' altro non e' che H)e' due volte CH.

Pertanto CH=meta' di HH'=16

Dal primo disegno noti che la somma (36) - CH (16) da' BC (che pertanto e' 36-16=20)

Mentre dal secondo disegno, noti che BH e' dato dalla differenza (4) + CH (16) che da' (ovviamente) 20.

Quindi abbiamo lavorato correttamente.

Da qui in poi, il problema e' analogo ai precedenti da te postati.

Il secondo segue lo stesso ragionamento iniziale.