Ciao a tutti!È da più o meno un paio d'ore che sono su questo problema e ho davvero bisogno di una mano! Vi scrivo il testo:In un parallelogramma la base misura 26 cm e l'altezza è 9/13 della base; calcola l'area del parallelogramma in mm² e il perimetro in metri.Allora io ho innanzitutto calcolato l'altezza che mi risulta dunque di 18 cm, poi ho calcolato l'area moltiplicando base e altezza, trovando 468 cm² che ho trasformato in 46800 mm².Il problema però sta nella parte del perimetro, in quanto non saprei proprio come trovare il lato obliquo! Ho provato a cercare su internet in molti siti, in quanto dalle medie ricordo qualcosa del genere che magari poteva coinvolgere l'utilizzare il teorema di Pitagora , tuttavia non so neanche come ricavarmi la proiezione del lato per applicarlo e quindi non riesco ad uscirne!Vi ringrazio in anticipo, buona giornata.