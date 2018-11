f)traccia una retta parallela all'asse x che incontra omega3 in A e B(con xa<xb) e omega1 in C e D con(xc<xd). determina l'equazione della retta in modo che AB=3CD

le equazioni delle 2 circonferenze sono:

x^2+y^2+4x-12=0 omega3

x^2+y^2-8x=0 omega1

grazie in anticipooo